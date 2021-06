PROC. ESEC. N. 222/16 RGE (alla quale è riunita la n. 319/2017 RGE)

G.E. Dott. Pietro ERREDE

LOTTO 1:

A)- Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato rurale sito in Martano (Le) alla Strada

Comunale Lamelle snc.

Il fabbricato rurale, di remota costruzione, sito in agro di Martano, località Cantaturo, a circa tre

chilometri dal centro abitato, con accesso diretto da una strada privata bianca, direttamente collegata

alla Strada Comunale Lamelle, è composto da un corpo di fabbrica costituito da nove ampi vani con

superficie coperta lorda totale di circa mq. 260,00 e superficie utile netta di circa mq. 240,00, con solai

di copertura piani e struttura portante in muratura di blocchi in tufo.

L’immobile si presenta in evidente stato di abbandono, collabente, allo stato rustico e privo di qualsiasi

finitura edilizia interna ed esterna, nonché di impianti e di infissi di qualsiasi genere. In particolare i

solai di copertura, in parte demoliti nella parte centrale del fabbricato, presentano un forte stato di

ammaloramento generale e di degrado per la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche. Di

pertinenza un ulteriore vano, adiacente e comunicante, con superficie lorda pari a circa mq. 36,00,

parzialmente demolito, in precarie condizioni statiche e privo di copertura nonché di qualsiasi finitura

interna ed esterna, di impianti di qualsiasi genere e di infissi. Originariamente esisteva un vano

aggiuntivo, che risulta quasi completamente demolito.

Di pertinenza esclusiva anche un terreno agricolo meglio descritto al punto B.

B)- Piena proprietà per la quota di 5/5 di terreno agricolo sito in Martano (Le) alla Strada Comunale

Lamelle snc.

Il terreno, di pertinenza del fabbricato rurale di cui al punto A, ha una consistenza catastale di 23.72 are

ed è costituito da un’area a forma regolare, orografia pianeggiante, tessitura costituita prevalentemente

da terreno vegetale, sprovvisto di sistemi irrigui e non delimitato.

Conformità Urbanistico - Edilizia: Nessuna difformità. Conformità Catastale: Nessuna difformità.

Prezzo Base: € 82.875,00

(oltre oneri come per legge)

Rilancio minimo: € 1.000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

Offerta minima di partecipazione: € 62.156,25

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

LOTTO 6:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di sala condominiale sita in Lecce al Viale Gioacchino Rossini.

L’unità immobiliare, facente parte di un fabbricato di maggior consistenza ad uso residenziale e commerciale

composto da tre corpi di fabbrica disposti su sei livelli fuori terra e due piani interrati per box e depositi, del

tipo semi indipendente a schiera, situato in posizione semicentrale, è posta al primo piano interrato ed è

destinata a sala condominiale. E’ costituita da un ampio ambiente con due vani accessori, wc ed anti wc,

oltre ad un piccolo scoperto, e sviluppa una superficie lorda di circa mq. 63,00 ed una superficie coperta utile

netta di circa mq. 57,00 oltre allo scoperto con superficie lorda pari a circa mq. 11,00.

L’unità immobiliare si presenta in discreto stato di conservazione e manutenzione sprovvisto dei soli infissi

interni dei vani anti wc e wc.

Conformità Urbanistica: l’immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. Conformità Edilizia: Nessuna

difformità. Conformità Catastale: l’immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.

Prezzo Base: € 15.555,00

(oltre oneri come per legge)

Rilancio minimo: € 1.000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

Offerta minima di partecipazione: € 11.666,25

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

LOTTO 8

A)- Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito artigianale sito in Melendugno (Le) al Viale Luigi

Einaudi.

Il locale deposito artigianale, sito in Melendugno (Le) al Viale Luigi Einaudi angolo via Nicola Romeo ed

insistente su un lotto di circa mq. 2.049,00, salvo diversa o miglior misurazione, con area di sedime di

proprietà e con annesso ufficio ed aree esterne, è posto al piano terra, con due ingressi diretti dall’area

esterna di pertinenza, attualmente adibita in parte a passaggio pedonale ed in parte ad area a parcheggio e

manovra carrabile; è composto da un ampio locale deposito con annesso ufficio, collegati tra loro da un

passaggio interno. Il deposito, con struttura a telaio in c.a. e tamponamenti in blocchi di tufo, è dotato di un

doppio accesso carrabile diretto dall’area esterna sui versanti nord ed ovest mentre l’ufficio, costituito da un

unico vano con annesso wc, risulta interamente soppalcato. L’area esterna è completamente delimitata da

una recinzione del tipo muro ringhiera ad altezza variabile e con accesso carrabile diretto sia da via Luigi

Einaudi che da via Nicola Romeo. Il magazzino sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq. 220,00 ed

una superficie coperta utile netta di circa mq. 205,00, l’ufficio sviluppa una superficie coperta lorda totale,

compreso del vano wc, di circa mq. 48,00 ed una superficie coperta utile netta totale di circa mq. 44,00, oltre

all’area esterna di pertinenza circostante il fabbricato con superficie lorda totale di circa mq. 1.600,00. Si

specifica che l’area esterna è da intendersi come pertinenza in comune con il blocco uffici descritto al punto

B. L’immobile si presenta in buone condizioni di conservazione e con rifiniture di discreta qualità.

B)- Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di ufficio sito in Melendugno (Le) al Viale Luigi Einaudi.

Il blocco uffici, sito in Melendugno (Le) al viale Luigi Einaudi angolo via Nicola Romeo ed insistente su un

lotto di circa mq. 2.049,00, salvo diversa o miglior misurazione, con area di sedime di proprietà e con

annesse aree esterne, è posto al piano terra, con ingresso diretto dall’area esterna di pertinenza, attualmente

adibita in parte a passaggio pedonale ed in parte ad area a parcheggio e manovra carrabile; è composto da

due locali ufficio, un ampio locale ingresso sala riunioni oltre ad un archivio e a due servizi igienici. L’area

esterna è completamente delimitata da una recinzione del tipo muro ringhiera ad altezza variabile e con

accesso carrabile diretto sia da via Luigi Einaudi che da via Nicola Romeo. Il blocco uffici sviluppa una

superficie coperta lorda totale di circa mq. 183,00 ed una superficie coperta utile netta di circa mq. 165,00,

oltre all’area esterna di pertinenza circostante il fabbricato con superficie lorda totale di circa mq. 1.600,00.

Si specifica che l’area esterna è da intendersi come pertinenza in comune con il locale deposito descritto al

punto A. L’immobile si presenta in buone condizioni di conservazione e con rifiniture di buona qualità.

Conformità Urbanistica: Nessuna difformità. Conformità Edilizia: L’immobile risulta non conforme, ma

regolarizzabile. Conformità Catastale: Nessuna difformità.

Prezzo Base: € 338.831,25

(oltre oneri come per legge)

Rilancio minimo: € 2.000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

Offerta minima di partecipazione: € 254.123,44

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

LOTTO 9

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito artigianale sito in Melendugno (Le) al Viale Luigi

Einaudi.

Il locale deposito artigianale, insistente su un suolo di circa mq. 2.766,00, salvo diversa o miglior

misurazione, con area di sedime di proprietà e con aree esterne annesse, è posto al piano terra, con due

ingressi diretti dall’area esterna di pertinenza, attualmente adibita a passaggio pedonale ed area a parcheggio

e manovra carrabile; è composto da un ampio locale uso deposito con annessi servizi igienici. Il magazzino è

realizzato con struttura a telaio in c.a., tamponamenti in blocchi di tufo e copertura a falde inclinate in acciaio

con pannelli coibentati. L’area esterna è completamente delimitata da una recinzione del tipo muro ringhiera

ad altezza variabile e con accesso carrabile diretto da via Luigi Einaudi. Il deposito sviluppa una superficie

coperta lorda di circa mq. 1.080,00 ed una superficie coperta utile netta di circa mq. 1.055,00, oltre all’area

esterna di pertinenza circostante il fabbricato con superficie lorda totale di circa mq. 1.686,00. L’immobile si

presenta in scarse condizioni di conservazione e manutenzione, parzialmente suddiviso con pareti divisorie

in lamiera non a tutta altezza, ed inoltre la maggior parte della copertura in acciaio e pannelli coibentati, per

circa mq. 700,00, presenta segni di degrado dovuti ad un incendio.

Conformità Urbanistica: Nessuna difformità. Conformità Edilizia: L’immobile risulta non conforme, ma

regolarizzabile. L’immobile non è attualmente agibile ed è sprovvisto dell’Attestato di Prestazione

Energetica, oneri che resteranno in carico all’aggiudicatario. Conformità Catastale: Nessuna difformità.

L’immobile risulta occupato da terzi con contratto di locazione ritenuto dal Giudice dell’esecuzione non

opponibile alla procedura.

Con Provvedimento del 12.03.2020 il Giudice dell’esecuzione ha autorizzato l’occupante a permanere

nell’immobile sino all’aggiudicazione.

Prezzo Base: € 374.088,19

(oltre oneri come per legge)

Rilancio minimo: € 2.000,0

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

Offerta minima di partecipazione: € 280.566,14

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

La Vendita Senza Incanto si terrà in modalità Asincrona Telematica sulla piattaforma del Gestore

designato, www.garavirtuale.it, presso la Sala Aste Telematiche gestita da EDIRE SRL sita in Lecce alla Via

Adriatica n. 4/B - secondo piano.

Inizio Vendita: 20.09.2021 ore 11:00

Fine Vendita: 27.09.2021 ore 11:00

Termine presentazione offerta:

entro le ore 12,00 del giorno 13/09/2021;

Termine deposito cauzione:

entro le ore 12,00 del giorno 13/09/2021;

Il gestore della vendita è Gruppo Edicom Rete di imprese.

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto del 29.03.2019, che deve

essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio, anche per tutto ciò che concerne

l’identificazione catastale, la conformità o difformità urbanistica, edilizia e catastale, i costi di

regolarizzazione delle difformità, l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titoli gravanti sui beni. La

relazione di stima è reperibile sul sito www.venditepubbliche.giustizia.it, www.oxanet.it e

www.asteannunci.it.

Per le modalità di presentazione delle offerte in via telematica, il versamento della cauzione, lo

svolgimento dell’eventuale gara tra gli offerenti, nella forma di vendita asincrona con modalità

telematica, le condizioni e le modalità di svolgimento della vendita, la visione dell’immobile, e

per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso di vendita, si rinvia

espressamente all’ORDINANZA DI VENDITA, per come integrata dal DECRETO INTEGRATIVO

DELL’ORDINANZA DI VENDITA del 02.11.2020, pubblicati sui siti sopra riportati e sul Portale delle

Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Il professionista delegato Avv. Gino Rosario Marzano, con

studio in Cutrofiano (Le), via E. Fieramosca n. 35/a, tel./fax 0836.541917, indirizzo e-mail:

ginomarzano@gmail.com