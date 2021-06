CONC. PREV. N. 4/14 R.F.

G.D. Dott.ssa Raffaella Simone. - Vendita senza incanto:

02/08/2021 ore 12:00. Lotto 101 - Comune di Bari (BA) Via

Bruno Buozzi Piena proprietà di appezzamento di terreno con

entrostante manufatto edilizio (ex palazzina uffici) e pensilina

in c.a. Prezzo base: Euro 1.570.000,00 (Offerta minima

Euro 1.180.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro

10.000,00. Vendita innanzi al professionista delegato Not.

Francesco Amendolare presso il suo studio in Bari, Corso

Vittorio Emanuele II, 52. Deposito offerte entro le ore 13:00 del

30/07/2021 presso lo studio del delegato. Maggiori info presso

il delegato e-mail: famendolare@notariato.it, su

www.giustizia.bari.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A4208847).