Quando un viaggio è scuola di essenzialità

Certe volte sogno di stare a Salgareda, in una casina con i mattoni rossi scoperta per caso da Goffredo Parise e da lui abitata soprattutto negli anni Settanta.

Sogno di salire le scale di legno che portano al piano superiore, di raggiungere la stanza da letto, lasciandomi alle spalle il letto a castello con la finestrella nell’angolo fatta aprire per vedere da vicino l’upupa, e di stendermi a riposare.

La finestra un po’ abbassata è aperta sul giardino-campagna, il gelso leggermente storto verso sinistra sbozzola fili segreti, il Piave sogna agguati passando sotto il ponte di barche, il vento fa figure nell’aria a voler dire pazzie e ciacole venete.

La casina di Salgareda se ne sta di lato, respira solitaria in attesa di amici, il camino a pianterreno è spento ma ha la legna pronta se lo si volesse mettere alla prova, sul tavolo in cucina ci sono dei frutti, e ogni cosa è pronta a fare il suo dovere, anche l’ultima forchetta e l’ultimo coltello.

Sogno di starmene all’aperto dopo aver dormito poco ma bene.

Il gran tavolaccio sotto il gelso ha una bella panca sulla quale mi siedo e aspetto mentre ascolto il pentagramma fatto dalle foglie stormenti e guardo le rose e pregusto di stropicciare la pianta di citronella per profumare le dita.

Aspetto che tutto si quieti e ogni elemento dica la sua sillabando sentimenti persi altrove, che qui tornano a fluire come il fiume laggiù tra i cespugli.

Certe volte mentre sogno non so più se sono a Salgareda o a Punta Licosa, perché entrambe per me sono scuole di essenzialità.

Il fiume e il mare hanno acque sorelle, cercano trasparenze in modi diversi, accolgono i corpi desiderosi di bagnarsi e di nuotare.

Nel sogno so di conoscere meglio il mare e avere del fiume ricordi infantili legati alla casa molisana della nonna paterna, dove sul bordo del Biferno rubavo le fragole macchiandomi le labbra.

Quel che fa mare e fiume acque sorelle è però l’avventura perenne, il loro scorrere, il ritrarsi, il fare vortici, l’atterrare sulle rive, l’accogliere le imbarcazioni, avere il mistero sotterraneo e guizzante dei pesci.

Il vento solfeggia sulle superfici del visibile; stringo gli occhi; ne faccio fessure per ingordigia di scorci.

Qui sulla panca si sta bene, i mattoni rossi della facciata accolgono la luce del tramonto, tra breve le luci nelle stanze faranno quadro magrittiano, la casa dirà se stessa con frasi nette e precise dove l’esser soli non è una malattia o un mancamento, ma semplicemente una ricerca e un’attesa: una sosta sostanziata di ascolto.

Più che scegliere questo luogo Goffredo Parise ne fu scelto; lo stesso è successo a me con Punta Licosa.

Sono sposalizi dello spazio; avvengono per unisoni all’inizio impercettibili poi chiari come sono chiare le acque che scorrono o fanno corteo di onde.

È una chiarezza che non sai da dove venga; sai solo che s’impone con una dolcezza quasi perentoria.

È così; e basta.

Nel sogno vedo Parise seduto al tavolino; ha un disegno di Montale appeso alla parte; raffigura la caccia in botte; è fatto con colpi di pollice; acquarello domestico.

Scrive uno dei suoi sillabari.

Gli sembra di toccare non i tasti della macchina da scrivere ma quelli di un pianoforte.

Cerca una musica serpentina dal ritmo indefinibile.

Le dita, prima di posarsi sui tasti, volteggiano nell’aria.

Al piano di sotto la legna crepita nel camino; un buon odore sale su.

Il silenzio fa rima con il pensiero; le immagini sono acqua pura.

Quando certe volte sogno di stare a Salgareda non so se sono davvero lì o forse in una camera d’albergo lontana molti chilometri.

Ma non importa perché sento di portare con me l’alfabeto di quel luogo laterale.

È un alfabeto fatto di tempi diversi; un preludio che si rinnova; una fragilità resistente; una poesia in prosa.

Salgareda come Punta Licosa non si possiedono mai del tutto; sfuggono mentre si danno; lasciano nella mente e nel corpo barlumi di se stesse; se le porti con te appaiono come nel mio sogno e poi fanno teatro di scomparsa.

Eppure se anche per una sola volta ti hanno lasciato guardare dietro la loro tenda non le dimentichi più