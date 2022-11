Primi freddi? Attenzione al pneumococco

Dilaga un altro batterio cattivissimo che colpisce facilmente i nostri polmoni, specie quelli dei più piccoli e degli over 65 anni: lo Streptococcus Pneumoniae o pneumococco, principale causa di polmonite (terza causa di malattia invasiva e di morte in Europa) ma anche, altrettanto assassine, batteriemia (viaggiano con il sangue); polmonite batterica, meningite (le 3 membrane sovrapposte, che rivestono e proteggono encefalo e midollo spinale), otiti. Ancora una volta, la vaccinazione si propone come mezzo impareggiabile di difesa. Il vaccino pneumococcico coniugato 15-valente si caratterizza per la lotta contro alcuni degli oltre i 100 diversi tipi – quelli più patogeni - del batterio.

L’innovativo vaccino, nel luglio scorso, era stato approvato dalla Commissione europea per soggetti di età pari o superiore ai 18 anni ed ora (vaccino 15- valente di MSD) è stato esteso, a neonati, bambini e adolescenti di età compresa tra 6 settimane e meno di 18 anni, determinando l'immunizzazione attiva e la prevenzione da malattie invasive, infezione polmonare e otite media acuta causate da Streptococcus pneumoniaeai. Efficacia e sicurezza sono avvalorati da ampia e convincente sperimentazione in varie popolazioni pediatriche a rischio di malattia da pneumococco, inclusi neonati sani, bambini e adolescenti, neonati prematuri e bambini che vivono con infezione da HIV o anemia falciforme. L'uso del vaccino pneumococcico coniugato 15-valente è stato valutato anche in una varietà di circostanze cliniche, come l'uso intercambiabile dopo l'inizio di un programma di vaccinazione infantile con il vaccino pneumococcico coniugato 13-valente attualmente autorizzato (PCV13) o in caso di recupero nei bambini più grandi che non hanno eseguito vaccino pneumococcico o che hanno precedentemente ricevuto una serie incompleta di un altro PCV.

"Con questa approvazione – dice Eliav Barr (Msd) siamo orgogliosi di presentare un'importante innovazione nei vaccini coniugati per una popolazione vulnerabile, compresi i bambini di età inferiore a un anno che in genere sperimentano i più alti tassi di malattia”. Questa vaccinazione rappresenta la migliore strategia di prevenzione della polmonite e delle altre patologie connesse ma anche di protezione della salute dei conviventi o contatti dallo sviluppo di malattie pneumococciche, perché, oltre a potenziare l’immunità del vaccinato, essa protegge anche gli altri che con loro vengano a contatto, soprattutto quelli più a rischio.