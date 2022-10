Menopausa, istruzioni per l'uso: ecco come normalizzarla

"È giunto il momento di normalizzare la menopausa” (The time has come to normalize menopause) scrive la Rivista scientifica The BMJ (British Medical Journal) riportando un articolo del dr. Santiago Palacios, portavoce della Società Spagnola di Ginecologia e Ostetricia, che compendia i disturbi di questo periodo della vita femminile in primo luogo, irregolarità mestruali e sintomi vasomotori, come vampate di calore, sudorazione, ecc. Poi, a medio termine, tra tre e cinque anni dopo l'ultimo ciclo, possono comparire secchezza vaginale, incontinenza urinaria e altri sintomi genitourinari. A lungo termine, ci sono altri disturbi associati, come l'osteoporosi. Atteggiamenti sociali e culturali contribuiscono alla variegata esperienza della menopausa e la medicalizzazione alimenta percezioni negative. Non esiste un'esperienza universale e la maggior parte delle donne preferisce non assumere farmaci a meno che i suoi sintomi non siano gravi. Lo stato socioeconomico, il livello di istruzione e gli atteggiamenti sociali e culturali nei confronti della menopausa agiscono con fattori biologici come cambiamenti ormonali, fumo, dieta e indice di massa corporea per determinare l'esperienza della menopausa, compresa la natura e la gravità dei sintomi. Menopausa, crocevia di disagi fisici e psichici, pregiudizi, riti tramandati da madre a figlia.

La vivono, oggi, poco meno di un miliardo di donne nel mondo. Esse lamentano, nella maggioranza dei casi, vampate, dolori articolari e cistiti Ci sono oltre 40 sintomi diversi legati alla peri-menopausa e alla menopausa. I più noti sono quelli vasomotori (le cosiddette vampate di calore e sudorazioni notturne) che riguardano il 70% delle donne in menopausa, quelli articolari attribuiti spesso ad artriti e sottovalutati, la secchezza della pelle, prurito, e formicolii. Si rendono frequenti, anche, le infezioni del tratto urinario. “Il mio primo approccio è sottolineare l'importanza dell'esercizio per aiutare a mantenere sani i muscoli e le ossa. Consiglio anche di garantire una dieta sana a basso indice glicemico. Alcune donne – dice la ginecologa, esperta di “Intimina”, Manuela Farris - possono trovare utile l'integrazione con il magnesio. La terapia ormonale sostitutiva, con estrogeni e progestinici, è un trattamento molto efficace per la gestione di tutti i sintomi della menopausa compresi i dolori articolari e molte delle donne a cui prescrivo la terapia ormonale sostitutiva sono spesso stupite dalla rapidità con cui questi sintomi migliorano quando iniziano il trattamento. Le infezioni vaginali e i dolori nei rapporti sono dovuti a una riduzione degli estrogeni e all'effetto che questo ha sui tessuti intorno alla vagina, alla vescica e all'uretra. Questo è spesso noto come sindrome genitourinaria della menopausa. Il modo migliore per gestire questi problemi è con una bassa dose di estrogeni vaginali che è molto sicuro da usare e molto efficace”.

Tra gli aspetti della menopausa poco conosciuti c’è quello legato all’età di comparsa: per una donna su 100 prima dei 40 anni e, da non trascurare, “I sintomi psicologici come ansia, umore basso, problemi di memoria che a volte – accusa la dr Farris - sono scambiati come problemi di salute mentale e curati, in modo inappropriato, con farmaci antidepressivi”. La riduzione fisiologica dei livelli di estrogeni può indurre la cosiddetta “ sindrome genito-urinaria della menopausa” con disturbi localizzati alle basse vie urinarie ma anche rendersi causa di atrofia vaginale e craurosi. con distrofia della cute e delle mucose dei genitali esterni consistente in sclerosi e atrofia dei tessuti che si presentano induriti e retratti, e determinano il restringimento dell'ostio vaginale (nei tessuti della vagina ci sono molti recettori per gli estrogeni) e prurito locale. I tessuti si assottigliano e perdono il proprio supporto di collagene causa di riduzione della produzione di secrezioni naturali e di acido lattico, che favorisce un aumento della crescita batterica con potenziale aumento delle infezioni vaginali e urinarie. La craurosi può essere responsabile anche di provocare dolori nei rapporti sessuali. “Per aiutare a far fronte a questa condizione – suggerisce la dr Roberta Rossi, sessuologa e psicoterapeuta - si possono prescrivere i dilatatori vaginali che la donna stessa può autogestire su indicazione e informazione dello specialista. Utili l'uso di estrogeni vaginali e/o di idratanti vaginali, insieme a lubrificanti per i rapporti. Meglio non abusare di lavaggi vaginali poiché spesso essi possono causare una riduzione dei batteri. È utile e importante lavorare sul tono muscolare… fondamentale trattare i diversi sintomi che possono presentarsi in modo multidisciplinare per ritagliare un trattamento su misura per la donna in questa fase di vita”. Problema, spesso, diventa il presentarsi di una riduzione della libido, ridotta sensibilità e difficoltà a raggiungere l'orgasmo. “La ragione è complessa, con una miscela di fattori psicologici e fisici.

La modifica dei livelli sia di estrogeni che di testosterone ha un effetto sul cervello, spesso con conseguente riduzione del desiderio sessuale. Anche le conseguenze fisiche della riduzione ormonale, che colpiscono in particolare i tessuti vaginali, vulvari e clitoridei, hanno un effetto negativo. Infine, anche altre conseguenze della menopausa come sudorazioni notturne, dolori articolari, cambiamenti di umore, ansia e disturbi del sonno possono avere un impatto sul benessere generale, inclusa la libido. Pertanto – continua la specialista di Intimina - quando si cerca di sostenere le donne che hanno problemi di libido, è necessario considerare tutti questi fattori, ma è altrettanto importante valutare i fattori psicologi e relazionali che possono essere coinvolti in questa fase di vita. Pertanto, la terapia ormonale sistemica, che dovrà essere valutata da un ginecologo, ha la sua utilità e può essere integrata con altri interventi. I dispositivi per il benessere sessuale possono avere un ruolo, in particolare nell'aiutare a migliorare la sensibilità nei tessuti della vagina e clitoride, mentre per la parte psicologica si può ricorrere alla consulenza di uno psico-sessuologo”.