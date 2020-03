Coppette mestruali, la rivista scientifica Lancet e nuovi studi le promuovono

Le coppette mestruali compatte in silicone medicale, nuova scelta delle donne per una migliore gestione del ciclo mestruale.

Uno studio pubblicato su The Lancet (https://www.thelancet.com/).

Afferma che il 70% delle donne che le hanno usate, vogliono continuare farlo , pur se serpeggiano dubbi e riserve non fondati.

“Come suggerisce il nome, le coppette mestruali sono dei piccoli contenitori a forma di campana, che si inseriscono nel canale vaginale e che servono a raccogliere, Esse - dice Manuela Farris, ginecologa e consigliere Società italiana di Contraccezione - si ripiegano per essere inserite e sul fondo hanno una parte allungata per essere facilmente afferrate. Raccogliere dunque e non assorbire: questa la principale differenza con gli assorbenti esterni, interni o lavabili che riserva una serie di vantaggi quali la minore necessità di cambiarsi e la mancanza di sviluppo di allergie in chi ha già avuto reazioni allergiche agli assorbenti”

Il lavoro scientifico pubblicato su The Lancet ne conferma il livello di sicurezza e di affidabilità: 43 studi hanno coinvolto 3.300 donne e ragazze che vivono in diversi paesi del mondo e altri 4 studi hanno coinvolto circa 300 donne, hanno poi confrontato le perdite tra coppette mestruali e assorbenti o tamponi usa e getta non rilevando modifiche né aumentato rischio di infezioni.

“Uno studio https://www.thelancet.com/ - continua la dr Fabris – ha, anche, analizzato la quantità complessiva di flusso mestruale che una donna registra per tutta la durata del ciclo. Se si tratta di un flusso normale la quantità corrisponde a circa 35-40 ml, se abbondante supera i 80 ml, che rispettivamente corrisponde a una media di 2-3 fino a 5-6 cucchiai. Si tratta di un paramentro (quello dei cucchiai) poco diffuso ma aiuta molto le mie pazienti a rendersi conto della reale quantità di flusso e a comprendere come una coppetta possa essere rimossa dopo 8-10 ore, valutando la tipologia migliore di coppette a disposizione a seconda del flusso. Si tratta di una valida alternativa agli assorbenti, anche per le donne con flussi abbondanti, abituate a doversi cambiare almeno 4-5 volte al giorno e a sentirsi limitate nei movimenti”