Industria farmaceutica volano per la produzione italiana

Industria farmceutica italiana sugli scudi in Europa. “Va come una Ferrari dei migliori tempi e cresce nella reputazione generale che – ha detto il dr Giuseppe Venturelli, della Doxa Pharma all’incontro organizzato da Abbvie, azienda biofarmaceutica globale basata sulla ricerc che ha investito sulla produzioe, negli ultimi anni, 130 milioni euro – dal 73,5% e’ passata al 73,8%. La reputazione e’ una relazione biunivoca alla base della quale c’e’ promessa mantenuta, correttezza colaborazione, chiarezza, disponibilita’ sempre rinnovate e confermate. La produzione farmaceutica aiuta l’economia italiana nei momenti di difficolta’.

In Italia – continua Venturelli – questa industria realizza investimenti che rappresentano il doppio rispetto a tutti gli altri Paesi europei e, quest’anno, e’ in crescita del 7%. Il Pil dal 2008 al 2018 ha superato il 22% e, nel 2019 e’ cresciuto del 3,2 per cento. E’ anche raddoppiato l’investimento nella innovazione che, rispetto all°Europa, nel 2018, e° ulteriormente aumentata del 7 per cento. L’inera filiera della salute, concreta il 10,7% di cui la sola produzione farmaceutica rappresenta l’ l’1,8%. L’Italia e’ il primo Paese produttore di farmaci d’Europa e la terza industria del Paese dove il valore della produzione farmaceutica nel 2018, e‘ stato di 32 miliardi di euro. Italia, prima anche nell’export farmaceutico che vede una crescita del 117% (nel 2019 + 15%, la piu’ alta in Europa).

L’industria farmaceutica e’ portabandera nella creescita dell’occupazione soprattutto in produzione e ricerca grazie anche a 7.000 assunzioni all’anno (50% giovani). L’occupazione tra il 2014 ed il 2018 registra aumnto dell’8,7% laddove la media nella industria manufatturiera si ferma al 2%. Sostegno anche per l’occupazione giovanile: piu’ 8,7% tra il 2014 ed il 2018. La media degli under 35 e’ del 20%. Anche il rapporto donna-uomo risulta corretto in quanto le donne rappresentano il 42% con livelli di inquadramento medio-alti. L’innovazione si presenta con qualita’ cerificata, tecnologia all’avanguardia (il polo produttivo Abbivie di Campoverde ad Aprilia si erge come un esempio ai vertici della classifica: 270mila mq con impianti al’avanguardia di formazione e confezionamento di prodotti, 2 impianti chimici, produzione di principi attivi con esportazione di oltre l’80% della sua produzione) La produzione farmaceutica – conclude Venturelli che si e’ basato sui dati di un’indagine svolta da Doxa Pharma - e’ anticiclica e trainanta sia per se stessa che per l’indotto, produce posti di lavoro qualificato, e’ al di sopra di ogni discriminazione di genere e di eta’ e la sua reputazione e’ in cotante aumento negli ultim tre anni.

Il rispetto dell’ecologia e dell’ambiente e’ scrupolosamente applicato come a Campverde dove si registra un abbattimento di oltre il 50% dell’utilizzo dell’acqua di falda, l’autoproduzione di circa il 90% del fabbisgno di energia, zero rifiuti inviati in discarica ed oltre l’85% destinato al riciclo. In prima fila, in Europa, dal 2008 al 2018, per l°export che, peraltro, nel 2019 ha totalizzato il 15% in piu° confermando la propria preminenza in campo della UE. L°occupazione vede oltre 40.000 addetti alla produzione, dal 2014 al 2018, grazie a 7.000 assunzioni, di cui il 50% con aumento dell°8,7% quando la media del settore manifatturiero si ferma al 2%. L°industria farmaceutica – va ribadito - e° il segmento che, in Italia, occupa piu° giovani e, in particolare, gli under 35. La filiera della salute rappresenta la terza industria del Paese e incide per il 10,7% sul PIL Il comparto farmaceutico genera 32 miliardi di valore e una crescita del 22% in 10 anni, la più alta in Italia.

Come rileva l’analisi condotta da Doxapharma, l’industria farmaceutica – sottolinea ancora Venturelli - piace sempre di più agli italiani grazie a ricerca, innovazione, welfare e investimenti. Un settore primo in Europa per export e che dà lavoro ad oltre 66mila addetti, di cui il 90% laureati e diplomati, con una crescita di circa 7mila posti qualificati l’anno.