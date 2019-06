L'armadietto dei farmaci di automedicazione

Conservare i farmaci in contenitori adatti: in un box, in un armadietto o in una pochette dedicata, meglio se termici.

Accertarsi sempre delle modalità di conservazione indicate dai foglietti illustrativi: alcuni farmaci, infatti, prevedono una conservazione in frigorifero.

Evitare forti sbalzi di temperatura: è consigliabile non superare i 30°C (meglio mantenersi sui 25°C) per cui, soprattutto se si è in viaggio, è bene non lasciare i farmaci in macchina sotto il sole. Sono dannose anche le temperature troppo basse, per cui ad esempio verificare se è il caso di conservarli nel frigo o se si viaggia in aereo è sempre meglio tenere la valigetta dei farmaci nel bagaglio a mano.

Non conservare i farmaci in luoghi umidi: l’umidità, presente per esempio in un bagno non ben aerato, può alterare capsule, compresse e cerotti medicati.

Fare attenzione all’integrità delle confezioni, eventuali danni potrebbero aver alterato i principi attivi del farmaco.

Se il farmaco è disponibile in diverse formulazioni, preferire quelle solide rispetto alle liquide che, contenendo acqua, sono maggiormente sensibili alle alte temperature.

Tenere i farmaci lontano dalla portata dei più piccoli, in un luogo sicuro ed evitare, di lasciarli in giro per casa o sparsi nella borsa.

Utile organizzare i farmaci separandoli per tipologia, area di azione cosi da trovarli più velocemente quando se ne abbia necessità.

Non buttare o sostituire la confezione originale: la confezione dei farmaci aiuta a rendere sempre riconoscibile un farmaco; riporta la data di scadenza e conservandola siamo certi di non perdere il foglietto illustrativo, fonte preziosa di informazioni.

Leggere sempre il foglietto illustrativo per essere certi di usare il farmaco nei dosaggi e nelle modalità corrette e in caso di dubbi chiedere al medico o al farmacista.