Coronavirus, i disabili ci invitano a non mollare

In questo tempo di pandemia, in cui anche in Puglia le persone con disabilità devono affrontare il rischio di contagio, oltre alle battaglie quotidiane nelle quali rischiano di rimanere senza assistenza, proprio da loro ci viene il monito a tener duro.

Da Ginosa, l'associazione "Lotto-Volante, nata per promuovere una reale integrazione, attraverso concreti progetti di vita, ci esorta a trovare uno stimolo in ogni giorno. Insieme, ce la possiamo fare!

https://youtu.be/Igd1_L3c1LE