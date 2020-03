Il Garante della disabilità in soccorso degli autistici

Rimanere chiuso in casa per un soggetto con disturbl dello spettro autistico, puó diventare gravemente defatigante, fino a comprometterne il già precario equilibrio psicofisico, scatenando, a volte, comportamenti violenti e incontrollati.

Forte di questa comprovata diagnosi medica, il garante per le persone con disabilità per la Regione Puglia, Giuseppe Tulipani, con un documento ufficiale, inviato al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e ai prefetti delle province pugliesi, chiede che in sede di interpretazione ed attuazione dei divieti previsti per il contrasto alla pandemia in atto, sia contemplate apposite deroghe ad personam a favore delle persone con autismo, consentendo loro di effettuare una quotidiana passeggiata terapeutica con i loro accompagnatori, senza incorrere nelle multe e sanzioni penali comminate in violazione delle norme anticontagio.

Senza contare, continua il garante, che il diritto alla passeggiata per le persone autistiche, potrebbe accordarsi su prescrizione medica ed essere annoverato, in via estensiva, tra quei Motivi di Salute, già contemplati quali deroghe ai decreti anticoronavirus.

Ora la palla passa ai prefetti e ai presidenti di Regione. Le famiglie delle persone autistiche sperano che questo monito non cada nel vuoto e che le loro istanze vengano prontamente accolte. Evitando situazioni drammatiche, dagli esiti difficilmente prevedibili e gestibili