Clausura da Coronavirus? Impariamo dai disabili.

Sono convinto, che in questo particolare momento, in cui anche la Puglia sta diventando avamposto contro il contagio, se guardassimo ai nostri cari disabili, o anche solo a quelli che conosciamo, loro avrebbero molto da insegnarci. Ritroveremmo mille motivi per sorridere, per ritornare alla veridicità dell'essere e per cercare meglio una via d'uscita. Non solo da un punto di vista affettivo e psicologico, ma anche medico, diagnostico e terapeutico.

In un dramma quotidiano si possono trovare le risposte e le riserve d'amore e d'energia per rinascere.

Scusate la qualità del video. Faccio tutto in smart working da casa. Oltre ad essere diversamente abile, sono anche diversamente bello.