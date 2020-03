Disabili dimenticati anche in tempi di Coronavirus

Le persone con disabilità sono le più fragili, notoriamente molti di loro hanno le difese immunitarie più basse rispetto ai pazienti normodotati. Eppure nei decreti di contrasto all’epidemia del coronavirus non si fa espressa menzione di questa fascia di popolazione. il vasto mondo delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato che offrono servizi e assistenza alle persone con disabilità brancolano nel buio rispetto alle più appropriate strategie di specifico intervento da adottare.

Forse per questa particolare fascia di utenza non bastano le norme di buon senso che sono state adottate finora. L’accorata e ferma denuncia viene dal Presidente di ANFFAS Puglia e Basilicata Angelo Riccardi, che con una lettera aperta al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al sindaco di Bari Antonio Decaro, nella sua veste di presidente dell’Unione comuni italiani, si fa portavoce di alcune domande, che per molte famiglie con disabilità, non trovano un’adeguata risposta e aggiungono dramma al dramma. Forse una riflessione aggiuntiva su questo tema andrebbe politicamente programmata è fatta in tempi brevi.