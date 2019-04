L'handicap, Zuccano e l'inconsistenza del Garante pugliese per le persone con disabilità

"Quando un disabile vive bene, tutti gli altri stanno meglio. Ma i disabili devono essere inclusivi, per essere realmente inclusi ". Può riassumersi così la visita in Puglia del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alla famiglia e alle disabilità, l'onorevole Vincenzo Zuccano, del movimento Cinque stelle.

Il sottosegretario ha incontrato associazioni, cittadini e istituzioni, in un tour esplorativo che ha avuto il suo clou nella visita a San Giovanni Rotondo all'Ospedale Casa sollievo della sofferenza fondato da padre Pio.

Molti i momenti di confronto con le autorità regionali e con le varie realtà associative che si occupano ad ampio raggio dei bisogni delle persone con disabilità.

Il sottosegretario ha puntualizzato come gli stessi disabili devono essere fautori del proprio riscatto, attuando, loro per primi, una politica totalmente inclusiva.

Pur essendo d'accordo con le enunciazioni di principio che vengono dal governo, vorremmo sommessamente rilevare alcune criticità e sottoporre alcune domande pressanti.

Vanno bene le buone intenzioni, ma devono inaugurarsi anche buone pratiche.

A questo proposito, ci chiediamo quale sia il reale ruolo operativo del garante per le persone disabili della regione Puglia. Giuseppe Tulipani. Nonostante le sue indubbie buone intenzioni, appare tutt'oggi, anche secondo le molte associazioni di categoria, una figura evanescente e poco incisiva sul territorio.

Considerate le difficoltà di un incarico, assunto senza un effettivo portafoglio, aggravato dalla cronica mancanza di fondi per il sociale, tuttavia ci interroghiamo sulle reali strategie messe in campo.

Quanti sono i disabili in Puglia?

Si è provveduto ad una mappatura ragionata dei bisogni delle persone con disabilità?

Quante associazioni ha incontrato il garante, nel corso di questo suo primo anno di rodaggio?

Quale è stata la strategia di comunicazione attuata?

Ci consta che il garante incontri i suoi interlocutori, i disabili, su espresso invito delle associazioni interessate.

Vorremmo sbagliarci ma non ci sembra questa la modalità adeguata di approccio. A nostro sommesso avviso, avendo raccolto anche le criticità espresse dalle singole associazioni, dovrebbe essere il garante a convocare le singole realtà associative per incontri conoscitivi; non il contrario.

Apprendiamo de relato, che nei giorni scorsi il garante ha avuto un lungo e cordiale incontro con il direttore della Gazetta del Mezzogiorno, il dottor Giuseppe de Tommaso.

Per il legame che abbiamo costruito negli anni con il nostro giornale, da sempre attento alle tematiche della disabilità e dell'inclusione, vogliamo sperare che questo segni un punto di svolta nell'operatività e nella comunicazione del garante per la disabilità in Puglia.

Senza nessuna vis polemica nei suoi confronti, rileviamo come la sua incisività sul territorio e nelle tematiche che riguardano un comparto di per sé difficile e complesso, non abbia goduto in questo periodo della giusta visibilità e incisività e rimaniamo a disposizione del garante e dei suoi collaboratori per qualsiasi iniziativa voglia intraprendere. Fiduciosi come siamo che la disabilità, che ci riguarda anche personalmente, passi in Puglia dalla logica della carezza, alla logica dell'apporto. Che tutti possiamo dare..