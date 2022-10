Nuovi e vecchi eletti in piazza Montecitorio

Anche i più distratti si saranno accorti che il 25 settembre scorso è andato in scena quel caro vecchio rito detto «le elezioni» o più popolarmente «le votazioni». Dovevamo dunque «andare a votare» per rinnovare il Parlamento, anche se alla fine in molti, anzi in moltissimi, pur avendone una vaga idea (del voto), hanno preferito farne a meno, declinando educatamente l’invito a «recarsi alle urne».

E così alla fine della fiera «No, grazie, per questa volta passo» è stato il partito capace di ottenere il risultato più fragoroso. Per parte mia, ho assolto al mio diritto/dovere civico: da bravo cittadino appulo-romano, ho percorso idealmente l’Appia antica (in realtà era l’Autostrada Roma-Napoli-Candela) per ritrovarmi nel mio confortevole seggio scolastico e apporre due deliziose crocette sul simbolo prescelto.

Non che abbia spostato chissà che, come gesto, però, come si dice, «è la democrazia», e l’ho esercitata a modo mio.

Sarà divertente, quando scatterà l’appuntamento con l’apertura ufficiale della XIX legislatura (come passa il tempo!), passeggiare in quell’area incastonata tra via del Corso e corso Rinascimento, lì dove sorgono Palazzo Chigi, Montecitorio e Palazzo Madama, e intercettare figure e volti dei nuovi inquilini di Camera e Senato.

La zona, inutile dirlo, sarà piuttosto affollata. Non soltanto per il viavai svelto di deputati e senatori – peraltro sostanzialmente dimezzati dopo il famigerato taglio dei parlamentari – ripartiti tra novellini e vecchie volpi; a generare un caos tutt’altro che calmo ci penserà la grancassa del cosiddetto circo mediatico, pronta a rombare da una parte all’altra delle piazze: giornalisti e curiosoni inseguiranno questa o quella deputata per il tradizionale appuntamento con «il primo giorno di scuola» (per il senatore Pier Ferdinando Casini sarà l’undicesimo «primo giorno di scuola», tante quante sono le legislature a cui avrà preso parte), spostandosi allegramente in massa come un sol uomo, spintonando a destra e a manca in cerca di una qualche dichiarazione che possa se non cambiare quantomeno «indirizzare le sorti del Paese».

Io me ne starò in un angolino a osservare la scena. Ci saranno ovviamente gli eletti in Puglia, tra i quali Rita Dalla Chiesa, per l’occasione pugliese d’adozione. Non che manchino i pugliesi-pugliesi illustri, se non illustrissimi. Ritorno a Montecitorio per l’ex presidente della regione Raffaele Fitto, diventato nel frattempo uno dei luogotenenti di Giorgia Meloni. Passa dalla Camera al Senato l’avvocato Francesco Paolo Sisto. A proposito di avvocati: già presidente del Consiglio alla guida di due governi non esattamente sovrapponibili per composizione politica, ma al primo giro da deputato, tra qualche giorno Giuseppe Conte potrà fregiarsi anche del titolo di onorevole (distante l’epoca nella quale gli eletti del Movimento protestavano pur di farsi chiamare «cittadini»).

Originario di Volturara Appula, l’onorevole Conte è stato il secondo pugliese a guidare un governo repubblicano, a distanza di quarant’anni dal primo, Aldo Moro. Non ci sarà Massimo D’Alema, a meno che non voglia imbucarsi per un attacco di nostalgia; pur essendo romano, è stato a lungo capo dei comunisti in Puglia e ha avuto il Salento come storico collegio di elezione; ben prima, va detto, che ne esplodesse la moda.

Visti i tempi che corrono, tuttavia, il pugliese pericolosamente più attuale rischia di essere un fantasma, impossibile da scorgere in carne e ossa nelle piazze affollate dal circo mediatico. Nato a Troia nel 1853, Antonio Salandra fu capo del governo tra il 1914 e il 1916, decidendo di portare l’Italia a entrare in quella che è passata alla storia come Grande Guerra.