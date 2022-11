POTENZA - La Regione Basilicata in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno divulgherà anche sul canale Spotify della Gazzetta e sul sito del quotidiano pugliese e lucano, una serie di podcast che raccontano le informazioni e le curiosità della Basilicata per tutti gli utenti che vogliono essere sempre aggiornati sulla propria regione di provenienza, ma purtroppo vivono lontani da casa.

Cinema, stella d'argento al regista lucano Luca Curto

Il regista originario di Sasso di Castalda ha ricevuto il riconoscimento a Milazzo, in Sicilia, da una giuria qualificata presieduta da Ricky Tognazzi.

Il film documentario “Sentieri di ferro” del regista lucano Luca Curto ha ricevuto la Stella d’Argento al Festival del Cinema Italiano: una manifestazione culturale che ha l'ambizione di valorizzare le produzioni cinematografiche nazionali, portando in concorso film, documentari, cortometraggi e altre forme di audiovisivo.

Per la sezione documentari il prestigioso premio è stato assegnato a Sentieri di Ferro: un viaggio lento ed emozionale lungo una ex ferrovia del Sud Italia, la calabro-lucana, che, abbandonata e dismessa alla fine degli anni ’80 del Novecento, è stata in parte riconvertita in una greenway. Il protagonista di questo viaggio è l’attore lucano Rocco Papaleo.

A premiare il lavoro del regista lucano è stata una giuria qualificata presieduta da Ricky Tognazzi e composta da Vincent Riotta, Federico Moccia, Simona Izzo e Mario Falcone.

Il regista lucano si è rivelato al grande pubblico con il film breve “Tre minuti e mezzo”, girato nel carcere di Potenza, che ha come protagonisti attori del calibro di Neri Marcorè e Valerio Mastandrea. Nonostante la sua età - ha 40 anni - Luca Curto vanta già un’esperienza decennale come regista di campagne pubblicitarie per importanti marchi tra cui Red Bull, Nike, Audi, Armani e Lamborghini.