POTENZA - La Regione Basilicata in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno divulgherà anche sul canale Spotify della Gazzetta e sul sito del quotidiano pugliese e lucano, una serie di podcast che raccontano le informazioni e le curiosità della Basilicata per tutti gli utenti che vogliono essere sempre aggiornati sulla propria regione di provenienza, ma purtroppo vivono lontani da casa.

La filiera etica per il finocchio made in Basilicata

Un finocchio etico, prodotto nella piana del Metapontino e con caratteristiche organolettiche molto particolari, profumato e croccante, da gustare crudo, ideale per il pinzimonio e come snack, ma si presta bene anche per le più svariate ricette. Ecosostenibile il packaging che contiene il prodotto, 100 per cento riciclabile.

Francesca Appio, responsabile amministrativa e della comunicazione della Op ‘Primo Sole’ di Montescaglioso, nel podcast spiega come è nata la cooperativa e il marchio ‘Dolce lucano’ che contraddistingue il finocchio made in Basilicata dai soci della cooperativa. L’Op da anni è scelta dall’associazione internazionale anticaporalato ‘NoCap’ in quanto segue una filiera etica garantendo un prodotto raccolto senza caporalato e lavorato nel rispetto di standard contrattuali e di sicurezza. I prodotti immessi sul mercato vengono così contraddistinti dall'omonimo brand sull' ortofrutta.