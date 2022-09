POTENZA - La Regione Basilicata in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno divulgherà anche sul canale Spotify della Gazzetta e sul sito del quotidiano pugliese e lucano, una serie di podcast che raccontano le informazioni e le curiosità della Basilicata per tutti gli utenti che vogliono essere sempre aggiornati sulla propria regione di provenienza, ma purtroppo vivono lontani da casa.

Contributo gas ai lucani: i dettagli

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il “Disciplinare di attuazione della Legge 23 agosto 2022, n. 28: “Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano” che definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai cittadini residenti nella Regione Basilicata per l’anno termico 2022-2023.

In favore delle abitazioni non metanizzate la Giunta regionale della Basilicata ha approvato le linee guida per l’avviso finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti rinnovabili. Sono stati stanziati 90 milioni di euro.