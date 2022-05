POTENZA - La Regione Basilicata in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno divulgherà anche sul canale Spotify della Gazzetta e sul sito del quotidiano pugliese e lucano, una serie di podcast che raccontano le informazioni e le curiosità della Basilicata per tutti gli utenti che vogliono essere sempre aggiornati sulla propria regione di provenienza, ma purtroppo vivono lontani da casa.

A Rionero la XVII edizione del "Certamen G. Fortunato"

La competizione torna in presenza. Coinvolti 40 istituti italiani per un totale di 300 alunni. Tra gli ospiti il musicista Giovanni Allevi, la giornalista Carmen Lasorella e il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino.

Dopo due anni il “Certamen Giustino Fortunato” torna in presenza. All'Istituto scolastico di Rionero in Vulture intitolato all'illustre meridionalista, tutto pronto per la competizione tra studenti che si svolgerà il 5 e 6 maggio, in concomitanza con la notte nazionale dei licei classici. Coinvolti 40 istituti scolastici italiani per un totale di 300 alunni. Prevista una delegazione polacca. Quattro le sezioni del concorso: saggistica, multimediale, debate, intarsio design. In palio borse di studio per i primi tre classificati.

Il programma prevede la presenza di ospiti di alto livello, come il compositore e pianista Giovanni Allevi, la giornalista Carmen Lasorella ed il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino. Nel Podcast la dirigente scolastica Antonella Ruggeri: “I ragazzi hanno riacquistato il piacere di stare a scuola e la scuola ha ritrovato la sua anima”.