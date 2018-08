Massafra, violento nubifragio si abbatte sul paese: strade allagate

TARANTO - Un violento temporale si è abbattuto su Massafra, nel Tarantino, provocando allagamenti e disagi. Alcune strade, come via Del Santuario e via Vittorio Veneto, sono state letteralmente sommerse da acqua e fango. E’ stato chiuso il sottopasso di Chiatona e si è verificato anche un incidente stradale in corso Roma, a seguito del quale sono rimasti bloccati nel traffico cinque bus. Ecco le immagini shockanti, pubblicate su Faceboook da MultiRadio Massafra, dell'acqua che si riversa come un fiume in piena nel paese

Numerose le richieste di soccorso pervenute a Vigili del fuoco e Polizia locale. Si sono registrati forti rallentamenti sulla statale 7.