Emma Marrone scatena i fan al Medimex di Taranto

Un concerto in piena regola quello che hanno tenuto i fan di Emma Marrone, prima dell’ingresso della cantante salentina sul palco del Medimex di Taranto. I numerosissimi sostenitori, l’hanno aspettata per ore sotto il sole di Villa Peripato, e per ingannare l’attesa hanno rallegrato l’atmosfera intonando alcuni dei successi più noti della Marrone, da “Effetto Domino” ad “Amami”. Ma ne è valsa la pena: la cantante è salita sul palco poco dopo, per l’incontro d’autore condotto dal giornalista Ernesto Assante, e ha immediatamente ringraziato i fan che la sostengono da anni: “Cerco sempre di essere disponibile per quanto posso. In fondo se lo meritano”.