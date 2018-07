Potenza, blitz nella notte: spunta un ripetitore. «Non è autorizzato»

POTENZA - Può un traliccio di un ripetitore telefonico spuntare dalla sera alla mattina come un fungo? A purtroppo purtroppo è accaduto. Ne sanno qualcosa gli abitanti della contrada Botte che stamane all'alba quando hanno apertole loro finestre hanno visto materializzarsi questo pennone davanti ai loro occhi. C'è chi si è stropicciato gli occhi pesando di sognare eppure era la verità: quel traliccio che la sera prima non c'era è misteriosamente comparso stamattina. A quanto pare, si tratterrebbe di un'azione non autorizzata perchè il montaggio era stato sospeso dalla Provincia in quanto l'antenna era troppo vicina alle abitazione (come confermano le immagini). La gente ha chiamato i Carabinieri. Intanto, il traliccio è lì.