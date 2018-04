Il Potenza torna in serie C dopo otto anni

POTENZA - Con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato, il Potenza presieduto dall’on. Salvatore Caiata (eletto alla Camera il 4 marzo con il Movimento cinque stelle e ora iscritto al gruppo misto Maie) ha ottenuto la promozione in serie C. Oggi, allo stadio Viviani, dove per la festa promozione erano presenti oltre settemila spettatori, la formazione allenata da Nicola Ragno ha sconfitto 3-1 il Taranto, conquistando aritmeticamente il primo posto nel girone H della serie D. È accaduto tutto nel primo tempo. In gol Russo al 12', Guaita al 20' e Franca al 45'. Ha accorciato Diakite all'88'.

Il Potenza - che ha guidato la classifica per quasi tutto il campionato - ritorna quindi tra i professionisti a distanza di otto anni. Il protagonista principale della cavalcata dei rossoblù verso la serie C è stato l’attaccante brasiliano Carlo França, finora autore di 25 reti, una delle quali realizzata oggi.

Girone H (33/a giornata)

Altamura-Sporting Fulgor 3-1

Aversa Normanna-Nardò 2-3

Cerignola-Gravina 3-3

Frattese-San Severo 1-3

Manfredonia-Cavese 1-5

Pomigliano-Francavilla in Sinni 4-3

Potenza-Taranto 3-1

Sarnese-Picerno 3-0

Turris-Gragnano 0-1

Potenza 80 punti; Cavese 75; Altamura 66; Taranto 65; Cerignola 61; Az Picerno, Nardò 52; Gravina 51; Gragnano, Francavilla Sinni 39; Turris 36; Sarnese 35; Pomigliano 34; San Severo 33; Frattese 32; Aversa Normanna 29; Manfredonia 14; Sporting Fulgor 13.

Turris 4 punti di penalizzazione

Manfredonia e Sarnese 2 punti di penalizzazione

PROSSIMO TURNO - 34^ GIORNATA (06/05)

Cavese - Frattese

Francavilla - Sarnese

Gragnano - Manfredonia

Gravina - Aversa Normanna

Nardò - Altamura

Picerno - Cerignola

San Severo - Pomigliano

Sporting Fulgor - Potenza

Taranto - Turris