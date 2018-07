Polignano, una serra di marijuana sul terrazzo: arrestato un 51enne

Un 51enne di Polignano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Monopoli mentre coltivava una piantagione di marijuana. Nel corso di un controllo, i militari hanno scoperto l'uomo irrigare un vero e proprio appezzamento di terreno con 53 piante di maijuana, alcune altte anche due metri. Ma la sorpresa è arrivata durante una perquisizione nella sua abitazione: i finanzieri hanno scoperto un terrazzo nel piano centro abitato della città in cui era stata allestita un'altra piccola serra con altre 30 piantine di stupefacente, nascoste da tende parasole. In casa, inoltre, venivano rinvenuti un dispositivo artigianale di ventilazione ed alcuni prodotti chimici utilizzati per la coltivazione e fertilizzazione delle piante di marijuana, oltre a 1,3 kilogrammi di foglie essiccate e semi di cannabis, 35,4 grammi di hashish, nonché tutto il materiale idoneo per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente. L'uomo è stato posto ai domiciliari.