Per cause da accertare, si è sviluppato un incendio in un attico di Bari in via Extramurale Capruzzi, ad angolo con viale Salandra, creando apprensione tra i residenti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme all’interno dell’appartamento, e un’ambulanza del 118 che ha soccorso un uomo che era all’interno dell’appartamento rimasto lievemente intossicato.