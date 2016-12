Primo concerto di Natale per l'Area metropolitana di Bari

Da un palco di 120 metri quadrati riscaldato si esibiranno 30 musicisti dell’orchestra sinfonica metropolitana e il gruppo gospel “Swingin’ Christmas Songs”. Appuntamento venerdì 23 dicembre a partire dalle ore 19. Per la prima volta la Città Metropolitana di Bari organizza un concerto di Natale. L’evento si svolgerà in piazza Umberto. “Abbiamo scelto questa piazza – dichiara il consigliere metropolitano Vito Lacoppola – perché rappresenta un luogo simbolo per la riqualificazione del centro cittadino”. (Annadelia Turi)