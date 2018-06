Carlo Dragonetti, pugliese che diventa star del web in Cina

BARI - La Puglia conquista la Cina e lo fa con Carlo Dragonetti: un master a Shanghai che gli è valso, oltre al titolo di laurea, ben 200 milioni di visualizzazioni sul web. E' lui il protagonista del video che sta facendo letteralmente impazzire la Cina. Si tratta di un 24enne di Trani, il cui discorso per la cerimonia di laurea all'università Normale della Cina orientale - rigorosamente in cinese e ricco di ironia - ha entusiasmato non solo la vasta platea presente all'evento, ma anche i social cinesi. Come si vede dalle immagini, con tanto di mantello blu, tocco e baffetti, Dragonetti dal pulpito di quel palco li ha conquistati tutti prendendo in giro - bonariamente - una delle usanze più radicate nella cultura cinese: l'acqua calda.



«Hai la febbre? Bevi acqua calda! Mal di pancia? Bevi acqua bollente! Sei stressato? Bevi acqua calda! Perbacco, l'acqua cinese fa miracoli», sono queste le parole pronunciate in un perfetto dialetto di Shanghai, che hanno permesso al giovane pugliese di spopolare nel paese della seta. A pubblicare il video sottolineato in italiano, infatti, è stato lo stesso Carlo, entusiasta per l'inaspettato successo esploso alla presenza anche dei suoi familiari, volati da Trani in Cina per sostenerlo in un giorno così importante. Un numero, quello raggiunto dal video, destinato a crescere, tanto che il giovane è stato anche intervistato dalla tv di Stato cinese che l'avrebbe contattato per partecipare ad un programma televisivo.