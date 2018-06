Le emozioni di Vasco:Il meglio del sold out al San Nicola di Bari

BARI - Da 'Albachiara' a 'Sally', da 'Stupido Hotel' a 'Vita Spericolata': i 50mila spettatori che ieri hanno potuto vedere dal vivo Vasco Rossi nella penultima tappa del suo VascoNonStop Tour stanno ancora metabolizzando le emozioni della serata, due ore di concerto sold out che hanno letteralmente infiammato il capoluogo pugliese. In questo video un piccolo assaggio di quelli che sono stati i momenti salienti dello show, tra luci psichedeliche, medley rock, commozione e brani intimi. E l'attesissima "Rewind", in cui le fan più agguerrite sono rimaste, come consuetudine, senza maglietta, con il reggiseno "Fammi godere", ormai diventato oggetto-cult per i fan del Komandante. Il tutto sotto gli occhi dello stesso Vasco e della sua band.