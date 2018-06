Bari, treni in ritardo fino a due ore: l'attesa dei passeggeri sui piazzali della stazione

BARI - Ritardi fino a 110 minuti dei treni, gente ferma sui piazzali delle stazioni: l'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri su Bari si è spostata nella notte in Salento creando forti disagi alla circolazione ferroviaria nella tratta Lecce-Bari. Nel capoluogo pugliese, come conferma il tabellone orario delle 9.32 di questa mattina, sono diversi i convogli che hanno accumulato ritardi addirittura ben oltre l'ora e mezza. Non si ancora quando la situazione verrà normalizzata, ma è comunque forte l’indignazione dei passeggeri: tra loro molti lavoratori del sabato mattina, turisti che rischiano di perdere l’aereo a Palese, e tanti fan di Vasco Rossi che devono raggiungere lo stadio San Nicola di Bari.