Ospedale San Paolo, l'acqua inonda il laboratorio analisi

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città di Bari non ha risparmiato neanche le strutture ospedaliere. All'elenco dei disagi (strade allagate, tombini saltati, sottovia sott'acqua e Malagiustizia inondato) si aggiungono anche queste immagini del San Paolo. La potenza dell'acqua ha fatto saltare la controsoffittatura trasformando il piano interrato - dove c'è il laboratorio analisi - in un lago continuamente alimentato dall'acqua che filtrava da ogni parte. Una situazione al limite perché la zona interessata ricompense anche alcuni macchinari del laboratorio che potrebbero restare danneggiati. Per la Fials, che denuncia da tempo la situazione, quanto accaduto oggi conferma i timori denunciati da anni dallo stesso sindacato sul trasferimento del laboratorio al piano interrato del (nuovo) ospedale San Paolo.