Bari, piove nella sala intercettazioni e negli archivi del Palagiustizia

Questo video girato stamattina a Bari, all'interno del Palagiustizia di via Nazariantz, che è stato evacuato dopo il violento nubifragio, è la fotografia della situazione in cui versa l'immobile dichiarato pericolante e destinatario di un provvedimento di sgombero del sindaco del 31 maggio scorso. Dal soffitto di alcuni vani - che sono stati letteralmente allagati - è venuta giù acqua che ha interessato anche la sala intercettazioni oltre ad alcuni locali destinati ad archivio. Una situazione ormai insostenibile su cui si sta cercando una soluzione dopo 15 anni di rinvii, liti e mancate decisioni. Il Ministero sta esaminando le sei proposte pervenute nei giorni scorsi quali soluzioni provvisorie per ospitare la funzione giudiziaria attualmente esercitata in alcune tende all'esterno del Palazzo di giustizia pericolante.