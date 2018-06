Bari, con l'auto contro il guard rail in tangenziale: muore 64enne

Un 64enne di Triggiano è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 16, in direzione sud, all'altezza dello svincolo Bari Picone. Per cause in corso di accertamento l'uomo era alla guida di una Fiat Punto che si è schiantata contro il guard rail: per il conducente dell'auto non c'è stato niente da fare perchè è morto sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi prestati da personale del 118 intervenuto sul posto. Per estrarre il corpo dalla lamiere della vettura si è reso necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Pesanti le ripercussioni sul traffico: si sono registrati chilometri di code in entrambe le direzioni. Sul posto, per i rilievi, Polizia stradale e Carabinieri. (video Luca Turi)