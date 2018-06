FOGGIA - Polizia (di Foggia) e Guardia di Finanza (di San Severo) hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni per un valore di circa un milione di euro al boss di San Severo Matteo Notarangelo, 62 anni. In particolare si tratta di 10 immobili, 2 società con relativi beni aziendali,9 automezzi e 2 rapporti bancari, risultati nella disponibilità del soggetto, considerato “socialmente pericoloso” secondo il Codice antimafia, in quanto Notarangelo ha diversi precedenti penali tra cui associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, insolvenza fraudolenta, bancarotta e reati tributari.

Le indagini hanno permesso di accertare l’assoluta sproporzione tra i beni nella disponibilità del proposto rispetto alla propria capacità reddituale ovvero del relativo nucleo familiare. Nello specifico, dagli accertamenti è emersa una sperequazione tra i redditi dichiarati ed investimenti sostenuti pari a circa € 500.000,000 nel periodo compreso tra il 2006 e il 2015. Da qui l'indagine che ha portato al provvedimento di confisca.