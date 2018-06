Una stamperia clandestina di lucidi di note griffe di abbigliamento (Adidas, Levis, Dolce & Gabbana, ecc) da applicare su capi di vestiario è stata scoperta dai Carabinieri nel Sud est barese nell'ambito di una operazione anti contraffazione in tutta la Puglia che ha portato al sequestro di 1,2 milioni di articoli, con la denuncia a piede libero di 41 persone: 116 i controlli eseguiti dalla Fiamme gialle che dall'inizio dell'anno hanno sequestrato oltre 5 milioni di articoli. In particolare, nel Leccese, è stato sequestrato un ingente quantitativo di giocattoli, bigiotteria ed accessori di moda pericolosi per la salute.