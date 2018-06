Salvini, sulla navetta in Aeroporto cantano «Bella ciao»

Un insolito fuori programma per il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivato in aereo da Roma a Brindisi per un comizio a sostegno dle candidato sindaco Massimo Ciullo. Mentre era a bordo della navetta che lo accompagnava dall'aereo al terminal, un gruppo di persone che era sul bus con lui ha iniziato a cantare "Bella ciao". Indifferente il ministro, accompagnato dal non eletto Nuccio Altieri. Il video è stato giato con uno smartphone e postato da Giuseppe Gelo sulla sua pagina Facebook.