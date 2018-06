Brindisi, il vescovo cade da cavallo durante la processione

BRINDISI - Il vescovo di Brindisi, mons. Domenico Caliandro, è caduto domenica sera da cavallo durante la processione del Corpur domini fratturandosi due costole. L’incidente è avvenuto in via Montenegro, nel centro di Brindisi, poco dopo l’uscita dalla Curia. L'alto prelato è stato dapprima soccorso da personale dell’ambulanza dell’ordine di Malta, poi trasportato al pronto soccorso. Mons. Caliandro è ancora ricoverato in ospedale, nel reparto di Pneumologia Il prelato ha riportato fratture costali multiple e traumi contusivi multipli. La processione del «Cavallo parato» prevede che il vescovo porti il santissimo sacramento su un cavallo ricoperto da paramenti decorati. Dopo l’incidente la processione è proseguita.