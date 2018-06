Agents of time, la band barese in tour all'estero

A tre anni dal loro 23° posto nella speciale classica del noto network musicale Resident Advisor, il sito che da anni raccoglie in tutto il mondo un pubblico competente nell’ambito clubbing, il trio barese Agents Of Time torna far parlare di sé con il suo sound che qualcuno ha definito «la nuova rivoluzione della musica elettronica italiana». Il progetto di musica elettronico del trio pugliese, con Andrea De Ceglie, Fedele Ladisa e Luigi Tutolo, ha lanciato il nuovo tour internazionale e ha pubblicato (lo scorso 18 maggio) il nuovo EP Ordinary Cosmic Dance pubblicato su etichetta Obscura. «Siamo una vera e propria band – precisa Ladisa -, solo che invece di usare i classici strumenti utilizziamo sintetizzatori e drum machine. Il progetto è nato quasi per gioco, anche perché non pensavamo minimamente di arrivare a questi livelli. All’inizio, per creare un alone di mistero, ci esibivamo incappucciati, poi abbiamo deciso scoprirci e mostrare i nostri volti». Ecco una delle loto ultime perfomance.