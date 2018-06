Bari, primo giorno a Torre Quetta: aspettando giochi d'acqua e piscina

Gazebo, zone fitness, aree per cani e tanto altro: ecco come cambia Torre Quetta. La più grande spiaggia pubblica barese ha riaperto oggi i battenti mostrando un nuovo volto. Il Comune ha affidato la gestione per 4 anni all'Ati Il Veliero-Esperia Nuoto: alcuni dei 6 gazebo sulla litoranea sono ancora in allestimento, tanta gente si riversa sui ciottoli bianchi della battigia per godersi i primi giorni della stagione estiva. Tra le novità: nuovi punti ristoro, bagni a misura di famiglia, una postazione fissa della Croce Rossa, aree ricreative per i bambini e campi dedicati al fitness e allo sport. In attesa che vengano ultimati i giochi galleggianti in acqua e la piscina fuori terra, per chi ha voglia di trascorrere alcune ore in riva al mare c’è un incentivo in più: solo per oggi il parcheggio è gratuito.