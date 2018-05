In 17 anni di Newspapergame l'edizione 2018 passerà alla storia per l'entusiasmo di un popolo di studenti letteralmente in delirio per la presenza di alcuni idoli. Teatro Petruzzelli gremito per l'evento della Gazzetta del Mezzogiorno che ogni anno premia gli studenti "giornalisti per un giorno": erano più di mille gli spettatori provenienti da scuole di Puglia e Basilicata cui resterà il ricordo di una cerimonia ricca di musica e divertimento. Federica Carta, protagonista di Amici 2017, ha stregato i suoi fans con le note di alcuni dei suoi successi più famosi. Francesco Cicchella, direttamente dallo show Rai "Made in Sud", ha presentato alcune celebri imitazioni. Annunciata anche l'edizione 2018 del BGeek, il festival del fumetto in programma il 9 e il 10 giugno alla Fiera del Levante. Infine, l'invito a una corretta informazione. L'amministratore delegato di Edisud, Franco Capparelli, e il direttore responsabile della Gazzetta, Giuseppe De Tomaso, hanno infatti esortato gli studenti a non credere alle fake news. «Sul web - ha detto De Tomaso - non ci si chiede mai se la cosa è vera o non è vera ma solo se piace o non piace. Una generazione che cresce con questo messaggio è a rischio».