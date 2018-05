Foggia, rapinatori assaltano farmacia: sequestrati i dipendenti

Due pregiudicati ritenuti contigui al gruppo criminale del boss Rocco Moretti, massimo esponente della mafia foggiana, sono stati arrestati dalla polizia a Foggia subito dopo aver rapinato fitofarmaci per 70mila euro da una farmacia agricola assieme ad altri tre complici che sono riusciti a fuggire. Gli arrestati sono Emilio D’Amato, di 45 anni, e di Luigi Morelli, di 55.

L’operazione degli agenti della Squadra mobile è scattata ieri sera dopo la segnalazione di una rapina a mano armata in corso nella farmacia agricola Racanati. Gli agenti hanno intercettato un Ducato Daily, con targa modificata, con a bordo i due malviventi che, alla vista della pattuglia, hanno tentato invano di fuggire. A bordo del mezzo sono stati trovati numerosi cartoni contenenti vari fitofarmaci rubati precedentemente.

Le indagini hanno accertato che circa un’ora prima dell’arrivo degli agenti, nel piazzale antistante la farmacia agricola, erano giunti due mezzi, un Daily e presumibilmente un Fiat Fiorino, dai quali erano scese rispettivamente due e tre persone con il volto coperto da passamontagna, una delle quali impugnava una pistola. Le cinque persone, sotto la minaccia dell’arma, hanno immobilizzato i due dipendenti della farmacia agricola con delle fascette in plastica e malmenato con il calcio della pistola uno di essi, che aveva tentato di reagire. I rapinatori, dopo avere sottratto dalla cassa 600 euro, hanno cominciato a caricare sui due mezzi vari fitofarmaci per un valore di 70.000 euro. Sono in corso le indagini per l’identificazione degli altri tre complici.