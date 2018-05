In un video di una canzone, "Carcere», pubblicato su youtube, appaiono insieme, nella realtà secondo i carabinieri che hanno svolto le indagini, sono gli autori di una rapina avvenuta a Francavilla Fontana (Brindisi) ai danni di una ditta di macchinette videopoker.

Alessandro Taurisano e Euprepio Balestra, 25 e 21 anni, sono stati arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I fatti risalgono al 15 novembre 2017, quando con il volto coperto di passamontagna i due misero a segno una rapina ad un autocarro che trasportava una macchinetta videopoker. A bordo anche due dipendenti della ditta Distante che commercializza le macchine per il gioco. Taurisano e Balestra bloccarono il mezzo sfondando poi a calci il vetro dello sportello anteriore e facendosi consegnare dalle due persone all’interno del mezzo 2mila euro. Nel corso delle indagini sono stati identificati e per avvalorare i rapporti di frequentazione tra i due, i carabinieri hanno anche visionato e acquisito il video del brano intitolato «Carcere» che è pubblicato sul web