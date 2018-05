Ventidue cinghiali catturati e restituiti al loro habitat naturale senza alcun atto di violenza. E' il risultato del Piano attuato dall'Assessorato regionale al'agricoltura della Regione Puglia e attuato dall'Ispra (Istiutto superiore per la ricerca ambientale) che ha consentito la cattura di 14 esemplari femmine e 8 maschi che si aggiravano per le strade del quartiere San Paolo. Tutti gli animali sono stati trasferiti in una riserva del centro Italia che rispetta il loro habitat naturale.

Questi interventi, coordinati dal Dipartimento di biologia dell’Università degli Studi di Bari, vengono effettuati con grande attenzione e rispetto per la vita degli animali che, in poche ore, tornano a vivere in un contesto a loro più consono. Il piano di contenimento e gestione del fenomeno della presenza di cinghiali in contesti urbani, in corso a Bari, è uno dei primi interventi in Italia in aree periferiche di grandi città.

Nei prossimi giorni le azioni di cattura e rilascio proseguiranno nel rispetto della tutela degli animali e della riservatezza degli interventi, pena la buona riuscita dell’intera operazione.