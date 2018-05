Blitz contro clan narcotrafficanti in Basilicata

POTENZA - Sedici persone sono state arrestate dalla Polizia di Potenza nell'ambito di una indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia nei confronti di una organizzazione specializzata nel traffico di droga che è riuscita a trasportare dal Marocco in Italia una tonnellata di hascisc. Gli arresti sono stati eseguiti in maggioranza in Basilicata.

Dalle indagini condotte dalle Squadre Mobili di Potenza e Matera è emerso che l’organizzazione ha mantenuto uno stabile canale di approvvigionamento che ha garantito dal Marocco l'immissione sul territorio nazionale di rilevanti quantità di droga, seguendo le rotte europee del narcotraffico, attraverso la Spagna e la Francia, paesi dove alcuni degli indagati avrebbero propri collaboratori.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare nella provincia di Potenza un significativo punto di snodo del traffico di droga che, attraverso una rete strutturata, si estendeva alla Basilicata, in particolare a Matera, e in Puglia. Le accuse, oltre al traffico di droga, sono anche di tentato incendio e danneggiamento, spendita di monete false ed estorsione, nonché detenzione e porto abusivo di armi.