Salve, saccheggiata una spiaggia pubblica per portare sabbia a un lido privato

Sabbia presa da un terreno pubblico e trasferita vicino a uno stabilimento privato. Guardia costiera e Carabinieri hanno bloccato una operazione di sbancamento di sabbia nei pressi della foce canale di bonifica Pali sud in località cabina, a Salve. Gli investigatori hanno accertato che con un escavatore era in atto una operazione di prelievo - senza alcuna autorizzazione da parte del “Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi” e del Comune - di quantità di sabbia che veniva depositata nei pressi di uno stabilimento della zona. L'area, circa 150 metri quadrati, è stata sequestrata insieme all’escavatore e all’autocarro utilizzato per le operazioni. I responsabili dell’illecito sono stati denunciati a piede libero.