Lunghe assenze dall'ospedale di Campi, sospeso direttore medico

I carabinieri di Campi Salentina hanno dato esecuzione ad una ordinanza di interdizione di 6 mesi dalla professione medica nei confronti di un direttore medico dell’ospedale di Campi Salentina. Secondo quanto hanno accertato le indagini, l'uomo si allontanava per lunghi periodi dal luogo di lavoro, assentandosi per svolgere faccende private, in particolare in una struttura ricettiva e nella propria abitazione.