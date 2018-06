LECCE - Un gelato... da leccarsi i baffi! Quest'estate a Lecce anche i cani potranno gustare una coppetta fresca insieme ai padroni: una nota gelateria, infatti, ha inventato Ice Dog, un gelato fatto apposta per gli amici a quattro zampe, in coppetta o con lo stecco, in tre varianti di gusto (ananas e ginseng, latte di riso e cocco, yogurt e carota). Quello che prima era considerato un alimento 'velenoso' per i cani, oggi è studiato per integrare la loro dieta estiva: nelle informazioni nutrizionali riportate sulle confezioni, si legge infatti che il gelato non contiene glutine, lattosio, zucchero, anzi è reidratante, ottimo per la calura estiva, privo di grassi e aiuta a digerire. Un dopopasto buono e sano anche per il migliore amico dell'uomo, che a giudicare dalla voracità con cui lo mangia, sembra gradire questa novità estiva.