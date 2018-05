Lo scrittore torinese Luca Bianchini, nei panni di direttore artistico del Salento Book festival - la rassegna letteraria che si terrà dal 7 giugno al 22 luglio - si fa trascinare dal momento e improvvisa alcune parole in salentino. Sono poche, come lui stesso ammette, ma è un punto di partenza per cominciare a imparare. Il Salento Book festival, che si terrà in cinque comuni del Salento (Corigliano, Galatina, Galatone, Gallipoli e Nardò) è stato definito la Movida dei lettori: come ha raccontato alla presentazione a Bari, alla Mediateca regionale pugliese, il direttore organizzativo Giampiero Pisanello, la manifestazione proporrà 60 appuntamenti con nomi pop, come Selvaggia Lucarelli, Peppe Vessicchio, Al Bano, Pierluigi Pardo, Sergio Sylvestre, Francesco Sole e molti altri, per presentare i loro romanzi in alcuni tra i luoghi più belli della provincia leccese.

La settimana dal 18 al 24 giugno vedrà lo scrittore Luca Bianchini nei panni di direttore artistico curare le presentazioni dei libri di Luciana Littizzetto, Serena Dandini, Gino Castaldo con la cantante Chiara Galiazzo, e del giornalista Rai Alberto Matano. Per l'assessore regionale all'Industria turistica e culturale, Loredana Capone «Eventi come questo, che cominciano a giugno, ci consentono di allungare la stagione estiva, che prima aveva il suo 'clou' solo nel periodo tra la fine di luglio e la prima metà di agosto. È molto importante anche avere nomi che possano accontentare le platee più vaste». Oltre alle presentazioni dei libri, infatti, nel corso delle serate verranno proposti anche spettacoli musicali e laboratori per bambini e ragazzi.