Due pregiudicati baresi sono stati arrestati dalla Gardia di Finanza per il furto di un gommone nel porto di Otranto avvenuto nel mese di novembre. I due, A.A. ed N.A, entrambi di 36 anni, sono stati posti agli arresti domiciliari per furto aggravato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Lecce. Subito dopo il furto, una motovedetta della Guardia di finanza intercettava nelle acque antistanti San Cataldo (Lecce) un gommone con le stesse caratteristiche di quello che era stato rubato: in quella circostanza veniva arrestato il 63enne pregiudicato M.M. Il natante veniva restituito al proprietario mentre le indagini proseguivano per identificare gli altri due complici grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del Porto di Otranto. Quindi gli arresti eseguiti dai finanzieri della Sezione operativa navale Guardia di Finanza di Otranto e dal Nucleo di Polizia Economico –Finanziaria di Bari.