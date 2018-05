Di Maio incontra Salvini, prima temi poi nomi

ROMA - Il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il leader della Lega, Matteo Salvini, sono giunti di prima mattina alla Camera.

Entrati direttamente al palazzo dei Gruppi di Montecitorio, Di Maio e Salvini hanno in programma l'incontro per avviare la trattativa per la formazione del nuovo governo dopo il via libera di ieri sera da parte di Silvio Berlusconi.