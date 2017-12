Una "striscia" di 100 secondi racconta la giornata tipo della Vigilia di Natale nel capoluogo pugliese. Bari all'insegna del calzone di cipolla, del panzerotto e della tradizionale focaccia barese e pugliese che sia. Panifici, bar, rosticcerie prese d'assalto da un esercito di gente: giovani, coppie e famiglie trascinate in una no stop nel cuore del centro cittadino trasformato in una grande movida fra il traffico infernale governato dai vigili. Il rito dell'aperitivo, della musica e della corsa all'ultimo regalo, il tutto condito dalle performance di artisti di strada e improvvisate breakdance di qualcuno un po’ avanti negli anni. Infine la curiosità dell'inaugurazione della campagna elettorale in vista delle prossime Politiche con l'apertura della nuova sede-comitato elettorale di Fratelli d'Italia. Buon Natale a tutti.

Nicola Pepe (video e montaggio a cura di Luca Turi)