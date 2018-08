Crolla ponte a Genova, 11 morti, tra cui un bimbo. Due persone estratte vive

Inferno in autostrada a Genova: il ponte Morandi sulla A10 è crollato poco dopo le 11.30 di questa mattina, venendo giù per oltre 45 in entrambe le carreggiate e per un tratto di circa 200 metri: sono stati coinvolti diversi mezzi, e secondo le prime informazioni ci sono almeno undici vittime e sette feriti gravi in ospedale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e squadre di soccorso, provenienti anche da Piemonte e Lombardia. Pare che il crollo sia stato causato da un cedimento strutturale. La tragedia è avvenuta durante una bomba d'acqua: da ieri la Protezione civile aveva diramato un'allerta arancione. Sotto il cavalcavia centri commerciali, depositi, e soprattutto la ferrovia: la circolazione dei treni tra Genova e Milano è stata interrotta e sta lentamente riprendendo.

IL VICINALE 11 MORTI ACCERTATI - Secondo le prime informazioni del Viminale, i morti sarebbero undici, anche se il numero delle vittime è destinato ad aumentare. Ci sarebbero anche dei bambini. I feriti sono cinque, politraumatizzati in codice rosso, con traumi alla colonna vertebrale, come dichiara il direttore generale Asl 3 Carlo Bottaro.

ESTRATTI VIVI - Da una delle vetture coinvolte nel cedimento, sono state estratte per ora due persone ancora in vita. Le squadre di soccorso sono in arrivo dal Piemonte e da Milano. Secondo quanto appreso, i due sopravvissuti sono stati avviati al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Intanto è stato avviato il protocollo sisma per la ricerca dispersi.

TESTIMONI: «PONTE COLPITO DA FULMINE» - Alcuni testimoni che in auto si trovavano vicino al ponte Morandi prima del crollo hanno visto un fulmine colpire il ponte: «Erano da poco passate le 11,30 quando abbiamo visto il fulmine colpire il cavalcavia - ha detto un testimone - e abbiamo visto il ponte che andava giù».

AUTOSTRADE: «ERA IN CORSO CONSOLIDAMENTO» - In relazione al crollo di parte del viadotto Polcevera sull'A10, Autostrade per l’Italia comunica che «sulla struttura - risalente agli anni '60 - erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto e che, come da progetto, era stato installato un carro-ponte per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione». «I lavori e lo stato del viadotto erano sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza da parte della Direzione di Tronco di Genova», assicurano le Autostrade.

SOSPESA LA VIABILITA' - Autostrade ha chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. Sulla A10 Genova-Savona tra il Bivio per l’A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto. All’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con code. Inoltre si sono formati ingorghi sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova, tra Genova Est e il Bivio per l’A7 verso Genova, e sulla A7 tra Bolzaneto e il Bivio per la A10 Genova-Savona.

DANNI INGENTI - Il cavalcavia rappresenta l'arteria principale che collega Genova con Milano e con la Francia. Inevitabili le ripercussioni che la disgrazia avrà sull'industria della zona. Il ponte crollato ha colpito una parte del centro Amiu, l’azienda ambientale del comune, dove si trovano uffici e dove viene gestita la logistica. Una parte del fabbricato risulta distrutta. Due furgoni Porter e un camion risultano schiacciati. Il crollo del viadotto ha sfiorato anche i capannoni di Ansaldo Energia, una delle principali industrie di impianti per la produzione di energia d’Italia. L’ingresso della fabbrica si trova proprio sotto il viadotto ma il crollo ha interessato una campata situata a pochi metri di distanza che è precipitata su un parcheggio che a quanto sembra in quel momento era vuoto. In questi giorni Ansaldo è chiusa ma nel sito lavorano alcune persone per la manutenzione.